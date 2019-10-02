"Неземна": українська співачка підкорила фанатів гарячим фото в білизні

Одна з найсексуальніших учасниць українського гурту "А.Р.М.І.Я", співачка Настя Снадна підкорила шанувальників спокусливою фотографією.
На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила кадр, на якому демонструє розкішне тіло в спідній білизні.
"Все має свої форми (фрейми). Фрейми авторитетні, значущі, близькі, робочі. Ми часто говоримо, що повністю незалежні від людей і від обставин. Нам здається ця характеристика має дуже круте значення – сама суть і поняття слова незалежний. Але це лише зовнішня оболонка гарного глянцю. Для нас багато й багато з них має сенс і наповнення, до яких ми прислухаємося і кого цінуємо", – написала співачка.
Настя Снадна – фото в білизні
instagram / nastya_snadnaya
У коментарях до знімка Снадної шанувальники висловили захоплення через спортивне та засмагле тіло артистки.
"Настю, ти красуня", "Гарнюня", "У вас усе найкраще", "Моя неземна", "Крутишка", – написали користувачі.
Настя Снадна в прозорому топі
instagram / nastya_snadnaya
Настя Снадна в прозорій кольчузі
instagram / nastya_snadnaya
Настя Снадна в білизні
instagram / nastya_snadnaya
Настя Снадна на пляжі
instagram / nastya_snadnaya
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2009 році Настю вдарило струмом під час зйомок кліпу Sexual Revolution.
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