Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 19:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Неземна": українська співачка підкорила фанатів гарячим фото в білизні

2.5т Читати матеріал російською

Одна з найсексуальніших учасниць українського гурту "А.Р.М.І.Я", співачка Настя Снадна підкорила шанувальників спокусливою фотографією.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила кадр, на якому демонструє розкішне тіло в спідній білизні.

"Все має свої форми (фрейми). Фрейми авторитетні, значущі, близькі, робочі. Ми часто говоримо, що повністю незалежні від людей і від обставин. Нам здається ця характеристика має дуже круте значення – сама суть і поняття слова незалежний. Але це лише зовнішня оболонка гарного глянцю. Для нас багато й багато з них має сенс і наповнення, до яких ми прислухаємося і кого цінуємо", – написала співачка.

Настя Снадна – фото в білизні

Настя Снадна – фото в білизні

instagram / nastya_snadnaya

Новини
"Розкішно!" Ратаковскі оголила шикарні груди й сідниці та викликала бурю емоцій у мережі

У коментарях до знімка Снадної шанувальники висловили захоплення через спортивне та засмагле тіло артистки.

"Настю, ти красуня", "Гарнюня", "У вас усе найкраще", "Моя неземна", "Крутишка", – написали користувачі.

"Неземна": українська співачка підкорила фанатів гарячим фото в білизні
"Неземна": українська співачка підкорила фанатів гарячим фото в білизні
Настя Снадна в прозорому топі

Настя Снадна в прозорому топі

instagram / nastya_snadnaya

Настя Снадна в прозорій кольчузі

Настя Снадна в прозорій кольчузі

instagram / nastya_snadnaya

Настя Снадна в білизні

Настя Снадна в білизні

instagram / nastya_snadnaya

Настя Снадна на пляжі

Настя Снадна на пляжі

instagram / nastya_snadnaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2009 році Настю вдарило струмом під час зйомок кліпу Sexual Revolution.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дахил аль Басир
Дахил аль Басир
Forma bonum fragile est.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel