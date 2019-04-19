Українська секс-бомба викликала фурор гарячою фотосесією

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників новою спокусливою фотосесією.

Відповідні знімки зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши безліч захоплених відгуків.

Астаф'єва позувала у сітці і спідній білизні, продемонструвавши струнку фігуру. На одному зі знімків вона прикривалася чорним пір'ям.

"Нерізкі кадри, часто найулюбленіші. Щоб можна було ще раз переконатися в стані, в емоції та щирості. Розмивається грань між кадром і глядачем", – підписала вона під фото з пір'ям.

У коментарях прихильники заявили, що співачці потрібно цілий альбом записати в стилі 80-х років, тому що їй дуже йде цей стиль.

"Треба альбом записати в стилі 80-х", "Космос", "Сама грація", "Прям бомба", "Ти просто неймовірна", "Жіночна та скажено гарна", "Чорний діамант, як Даша", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва вже показувала шанувальникам цей наряд. Тоді вона випустила відео, на якому еротично рухається перед камерами.

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