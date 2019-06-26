Українська реперша блиснула фігурою на пляжі: фото

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом Alyona Alyona, показала, як відпочиває на озері в Баришівці. Так, після відпустки в Барселоні вона вирішила позасмагати і в рідному містечку.
Артистка опублікувала знімок на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику серед очеретів.
Алена Савраненко
Vogue
"Барселона Барселоною, а в Баришівці на озері тоже харашо!" - посміялася виконавиця.
Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official
Як раніше писав OBOZREVATEL, Alyona Alyona, стала героїнею статті в модному глянці Vogue. У матеріалі розповіли, як вона пройшла шлях становлення від звичайної продавщиці до популярної української виконавиці, дебютний альбом якої в рамках тижня показав багатотисячне охоплення.
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