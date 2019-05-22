Українська реперка потрапила до престижного списку європейських виконавців

Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, потрапила до списку 15 європейських артистів за версією The New York Times, на яких варто звернути увагу.

У матеріалі одного з найбільших видань у США одна з нечисленних хіп-хоп виконавців в Україні йде другою (щоб подивитися кліпи української реперки, проскрольте до кінця сторінки).

TNYT звернули увагу на те, що Alyona Alyona читає реп українською мовою, незважаючи на популярність російського хіп-хопу в нашій країні. "Я хочу розповідати про повсякденне життя своєю рідною мовою", – процитували слова українки у виданні.

Alyona Alyona (Олена Савраненко) instagram@alyona.alyona.official

Її творчість порадили шанувальникам співачки зі США Азіль Бенкс. Журналісти також помітили, що українка "плює блискавичними потоками" без ненормативної лексики.

До списку також включили: Ghali (Галі Амдуні) з Італії, HVL з Грузії, Aya Nakamura з Франції, Viagra Boys зі Швеції, Violet з Португалії, Angèle з Бельгії, Dave з Великобританії, Julian Uhu (Польща), Vendredi Sur Mer зі Швейцарії, C. Tangana з Іспанії, Wegen Von Lisbeth з Німеччини, IC3PEAK з Росії, Melinda Ademi з Косово і Ezhel з Туреччини.

Кліпи Alyona Alyona

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Alyona Alyona почала набирати популярність після публікації роликів на каналі в Youtube. Дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" вийшов у жовтні 2018 року.

30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".

У квітні 2019 року українська реперка презентувала альбом "Пушка" й однойменний кліп, який вразив західних блогерів.

І майже одразу після цього Alyona Alyona потрапила на сторінки модного західного журналу Vogue, де розповіли її історію.

У 2019 році українка поїде підкорювати Європу: Sziget Festival 2019 в Будапешті і Аceland Airwaves у Рейк'явіку.

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