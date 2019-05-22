ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

Українська реперка потрапила до престижного списку європейських виконавців

2.3тЧитати матеріал російською

Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, потрапила до списку 15 європейських артистів за версією The New York Times, на яких варто звернути увагу.

У матеріалі одного з найбільших видань у США одна з нечисленних хіп-хоп виконавців в Україні йде другою (щоб подивитися кліпи української реперки, проскрольте до кінця сторінки).

TNYT звернули увагу на те, що Alyona Alyona читає реп українською мовою, незважаючи на популярність російського хіп-хопу в нашій країні. "Я хочу розповідати про повсякденне життя своєю рідною мовою", – процитували слова українки у виданні.

Alyona Alyona (Олена Савраненко)

Alyona Alyona (Олена Савраненко)

instagram@alyona.alyona.official

Новини
Мадонну викрили у брехні на Євробаченні-2019: показове відео

Її творчість порадили шанувальникам співачки зі США Азіль Бенкс. Журналісти також помітили, що українка "плює блискавичними потоками" без ненормативної лексики.

Українська реперка потрапила до престижного списку європейських виконавців

До списку також включили: Ghali (Галі Амдуні) з Італії, HVL з Грузії, Aya Nakamura з Франції, Viagra Boys зі Швеції, Violet з Португалії, Angèle з Бельгії, Dave з Великобританії, Julian Uhu (Польща), Vendredi Sur Mer зі Швейцарії, C. Tangana з Іспанії, Wegen Von Lisbeth з Німеччини, IC3PEAK з Росії, Melinda Ademi з Косово і Ezhel з Туреччини.

Кліпи Alyona Alyona

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Україна
Теги
рейтингрепермузикашоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки