Українська реперка Аліна Паш заразилася коронавірусом

Українська реп-виконавиця Аліна Паш розповіла, що захворіла на коронавірус. Артистка зізналася, що не знає, від кого могла заразитися, а також описала свої симптоми хвороби.

Такими подробицями знаменитість поділилася у своїх Instagram-сторіз. Вона також подякувала друзям за турботу.

"Б*яха, ну ось і я коронована. Люди, з якими я контактувала останнім часом, слідкуйте за своїм здоров'ям. Усе буде йоу, але потрібно бути напоготові... Друзі, дякую вам за турботу, за ваші повідомлення. Я на зв'язку з лікарями, начебто всі правильні ліки є. П'ю воду, багато води. Температура вночі 38-39, що "ламає тіло", але такі симптоми колись проходили вже, тому настрій бойовий", – поділилася Аліна.

Аліна Паш заразилася коронавірусом Instagram Аліни Паш

Instagram Аліни Паш

Instagram Аліни Паш

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського продюсера Віктора Дробиша госпіталізували в Москві з двобічною пневмонією. Артист отримав позитивний тест на COVID-19.