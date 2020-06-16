Олена Мозгова розкритикувала голлівудських зірок, які підтримали протести у США

Українська продюсерка Олена Мозгова висловилася щодо протестів, які тривають у США з початку червня, і піддала критиці американських зірок, що підтримують рух Black Lives Matter.

Своєю думкою, яку вона підсилила декількома нецензурними словами, продюсерка поділилася на Facebook.

"Я довго мовчала на цю тему... але... те, що відбувається в світі, а зокрема в Америці – це повний, я маю сказати, абсолютний п***ць! Я не расистка, але... Ви, ті хто робить всі ці погроми, хто знущається над тими, хто не може відкрутити вам вуха та яйця, ви нікчеми і такими помрете! Огидними нікчемами!" – зазначила продюсерка.

Олена впевнена, що американські зірки, які підтримують протести, помиляються.

"І нехай голлівудські зірки, які підтримують всю цю х***ню, вийдуть без охорони на вулицю! І коли їх змусять цілувати шузи якогось м**ла, я подивлюсь, куди подінеться вся їх толерантність! Р.s. Останньою краплею стало відео, де побили білу жінку з немовлям на руках", – написала Мозгова.

скріншот з Facebook Олени Мозгової

Користувачі мережі підтримали Мозгову своїми коментарями.

"Я теж так думаю", "Толерантність – це зло", "Повністю згодна з вами", – пишуть однодумці Олені.

Нагадаємо, у США спалахнула нова хвиля протестів через вбивство поліцією ще одного афроамериканця.

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