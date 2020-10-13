Українська модель прокоментувала чутки про роман з Ді Капріо

Ольга Веркалець Люди 19:55, 13.10.2020

Супермодель Аліна Байкова з Кропивницького спростувала чутки про роман з голлівудським актором Леонардом Ді Капріо. Володар "Оскара" є екскоханим її подруги Тоні Гаррн, а для українки такі стосунки неприйнятні.

У програмі "Життя відомих людей" модель запевнила, що її з актором пов'язує тільки дружба. Вони іноді ходять разом обідати, а також зустрічаються на світських заходах (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я з Ді Капріо друзі, це 100%. Моя найкраща подруга Тоні Гаррн, а я б ніколи не дозволила собі зустрічатися з чоловіком своєї подружки, навіть з колишнім", – раніше розповідала Байкова в одному з інтерв'ю.

Байкова з Ді Капріо на вулицях Нью-Йорка.
Hello.ru

Журналістам "ЖВЛ" модель зізналася, що вже готова до сім'ї, дитини та домашнього улюбленця. Байкова не хоче загадувати наперед, але вже морально готується до наступного етапу в житті.

"Я живу, як живу. Точно знаю, що там, наверху, для мене вже все розписано. Мене ще доля не підводила", – додала українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, прокоментувала чутки про роман з партнером по "Танцях з зірками" Дмитром Дікусаром.

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