Українська модель – про романтичне знайомство з Нємцовим: він пообіцяв, що я плакатиму тільки від щастя

Українська модель і кохана російського опозиціонера Бориса Нємцова Анна Дурицька познайомилася з політиком у 2012 році за день до вильоту з Туреччини, де вона відпочивала.

В інтерв'ю Дмитру Гордону вона розповіла, що під час першої зустрічі вона плакала і не хотіла їхати, а він помітив її і запросив покататися на катері. А після знайомства Нємцов пообіцяв, що Дурицька більше не плакатиме, хіба що від щастя (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я була дуже сумною, не хотіла їхати. А до всього, я ще й окуляри свої улюблені загубила на пляжі. І я, сидячи на березі моря, розплакалася поруч зі своєю подружкою. А недалеко від нас на дошці за катером плавав дуже спортивний, красивий чоловік, який, спустившись на берег, запросив нас сісти на катер і подивитися, як він вміло катається на вейкборді. і ми погодилися. Повернувшись, він запитав мене: "Чому ти плачеш? Ти така гарна – і плачеш". На що я йому відповіла: "Окуляри свої втратила, улюблені". Він розпитав мене, як вони виглядають і тут же відправився їх шукати. Я ще тоді подумала: "Який благородний чоловік ..." І мені якось на душі від одного цього вчинку стало вже веселіше. Повернувся і сказав, що окуляри так і не знайшов, але запитав, як мене звати. Я розповіла йому, що я з України, сказала, як мене звуть, і сказала, що його я не впізнала", – розповіла Дурицька.

Після цього Нємцов попросив у дівчини номер телефону, який вона дала йому.

"Сказав, що якщо я дам йому свій номер, то він зробить так, що більше я плакати не буду ніколи. Хіба що тільки від щастя. Я, звичайно ж, дала йому свій номер. Але подумала: "Як такий відомий чоловік може мені колись передзвонити? Напевно, він просто пожалів мене і вирішив таким чином втішити". Але як тільки мій літак приземлився в Києві, мені прийшла смс: "Привіт, це Борис. Я скоро буду в тебе"", – згадує дівчина.

Деякий час вони листувалися, а потім Нємцов прилетів величезним букетом квітів і окулярами, які були схожі на ті, що дівчина втратила.

"Він справив на мене враження дуже незвичайного чоловіка з неймовірною внутрішньою силою, з якимось особливим магнетизмом і шалено привабливою енергетикою, і невгамовної спрагою до життя", – зазначила вона.

За словами Дурицької, Нємцов говорив, що закохався в неї з першого погляду, а ось дівчина полюбила його потім.

Також дівчина зазначила, що її не бентежила різниця у віці понад 30 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року, коли він разом з Дурицькою йшов по Великому Москворецькому мосту від Кремля в бік Болотної вулиці.