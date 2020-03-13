Українська модель постраждала в Італії через коронавірус

Ексучасниця "Топ-моделі по-українськи" Катя Куліченко залишилася без роботи в Мілані (Італія) через коронавірус. Більш того, агентство не відпускає модель в Україну через пандемію.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Новому каналу.

Катя Куліченко Instagram @tetya_mottya_

Так, за словами Куліченко, через вірус у неї відмінилися всі замовлення, а кастингів майже немає.

"Люди в паніці! А це дуже впливає на роботу – її відміняють, кастингів майже немає. Мені через вірус скасували всі замовлення. Це максимально жахливо – коронавірус відібрав будь-яку можливість працювати. У Мілані вже був карантин, але я думала, що це фігня, і все налагодиться. Але ні. Мені дуже прикро, що моя перша поїздка до Мілану вийшла саме такою. Я дуже емоційна, мені важко дається режим "невідомості" й "байдикування", я хочу працювати! Не дивлячись на вірус, все одно намагаюся крутитися, і вже зробила дві зйомки в Мілані", – каже модель.

Катя Куліченко Instagram @tetya_mottya_

У Мілані також була і переможниця другого сезону "Топ-моделі по-українськи" Яна Кутішевска, однак дівчина все ж таки полетіла додому, а Куліченко не відпустило агентство:

"Через пандемію коронавірусу агентство не відпускає нас додому. Яна просилася довго, її годували "сніданками", і в результаті дозволили самій купити квиток і поїхати додому!"

Катя Куліченко Instagram @tetya_mottya_

За словами моделі, зараз вона живе в Італії в борг, потім вона повинна буде відпрацювати ці гроші.

Катя Куліченко Instagram @tetya_mottya_

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катя Куліченко мало не померла на показі в Парижі. Дівчина взяла участь у презентації нової колекції українського бренду LITKOVSKAYA. Під час показу моделі кілька годин знаходилися в одязі з колекції, через що багато хто почав відчувати нездужання і непритомніти.

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