Українська кінорежисерка відмовилася від звання, яке їй присвоїв Зеленський
Українська письменниця та кінорежисерка Ірина Цілик відмовилася від звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке їй присвоїв президент Володимир Зеленський.
Такими подробицями знаменитість поділилася на особистій сторінці в Facebook. За словами Цілик, вона дізналася про присвоєння звання випадково зі ЗМІ й для неї це було повною несподіванкою. Багато друзів вмовляли кінорежисерку не відмовлятися від державної нагороди, проте вона так і не змогла "приміряти" її на себе.
"Вважаймо цей пост моєї офіційною позицією. Вчора я випадково зі ЗМІ дізналася про звання "Заслуженої діячки мистецтв України", яке було вручено мені президентом України. Ця новина, м'яко кажучи, мене здивувала, адже я й гадки не мала про те, що хтось взагалі подавав мою кандидатуру на отримання цього звання (як мені вже пояснили, мова йде про певну процедуру). Тому я чекала, що зі мною хтось зв'яжеться з цього приводу, але ні. Був час переварити інформацію, почитати привітання моїх друзів і листи в приватні повідомлення з порадами "ні в якому разі не відмовлятися від звання". Але я так і не змогла на себе приміряти все це – ну яка з мене заслужена?" – заявила Цілик.
Вона також зазначила, що вважає недоречним приймати такі нагороди за часів "непевності", коли багатьох її колег з кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади
"Чесно кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов і довіру своєї країни різними добрими справами. Але наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я тільки починаю свій шлях в кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі нагороди за часів непевності, коли багатьох моїх колег з кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади", – підсумувала кінорежисерка.
Ірина Цілик – українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. У 2020 році стала лауреатом американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу в категорії світового документального кіно за стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український режисер і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський.