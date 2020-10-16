Українська кастинг-директорка про "масове засилля акторів з РФ" в Києві: "Миротворець" більше не впливає на їхній в'їзд

Українська кастинг-директорка PRONTO FILM Алла Самойленко обурилася "масовим засиллям" російських акторів в Києві. Вона зазначила, що країна поступово повертається в так званий "русскій мір".

Таку думку жінка висловила на особистій сторінці в Facebook, у відповідь на повідомлення московського агента про співпрацю з його підопічним. За словами Самойленко, українські артисти нічим не поступаються російським, тому їй незрозуміло, чому й досі пріоритетність в нашій країні залишається за другими. А також, чому інформація з "Миротворця" більше не впливає на їхній в'їзд в Україну.

"Ще зараз в Києві масове засилля акторів з РФ. Вони переходять з проєкту в проєкт. Виробники відстежують перебування саме російських акторів. Які всім потрібні, неважливо, підходять під роль чи ні, головне – російські. Є, звичайно, категорії, де українців не вистачає. Але є категорії, в яких наші актори не те, що не поступаються – набагато краще виглядають за своїх колег з-за кордону. Так ось, резюмуючи – звичайно, той, хто досяг певного рівня впізнаваності у телепродюсерів, збереже свою можливість зніматися в головних та великих ролях російськомовних серіалів. Але що буде з тим чудовим молодим поколінням, заміну якому теж везуть з Москви? Я вважаю, що це наш хліб, українці платять тут податки, вони ні в чому не поступаються в майстерності росіянам, а іноді, шляхом молодої енергії та широти світогляду – переважають росіян! Так чому пріоритет мають російські актори? Кеш, що передається з Москви? Влада, змінила вектор? І ми про це нічого не знаємо, зате чомусь знають росіяни" – написала Самойленко.

Вона також зазначила, що через "непрозорі" дій влади України, зокрема, масового зняття санкцій з російських артистів та колапсу економіки, кінопроцес в країні "перетворюється в зелене болото". А українські актори залишаються на другому плані в якості "підтанцьовки".

"Коли почалася війна, російські боялися сюди їхати, наші актори розігралися і почали отримувати головні ролі в серіалах, бо виробництво не припинялося. На сьогодні, сюди так само масово, попри пандемію, їдуть російські творчі кадри, і все повертається до того стану, яке було до війни. Українці на підтанцьовках, другий план, якому милостиво прощається легка "нечистота" російської вимови. Тому з гіркотою можу констатувати, що наша красива "злітна смуга" кінопроцесу завдяки непрозорим діям влади й колапсу економіки перетворюється в зелене болото", – підсумувала Самойленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і актриса Евеліна Бльоданс розповідала про те, що їй важко спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.