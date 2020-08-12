Українська джаз-співачка отримала престижну премію в Німеччині

Лідерка етно-джазового бенду GANNA з Берліна (Німеччина), українська співачка Ганна Гриніва отримала премію Jazz thing Next Generation від престижного журналу Jazz thing.

Нещодавно лейбл Double Moon Records видав дебютний альбом гурту "Dykyi Lys", який містить 9 пісень, пише Gazeta.ua.

На композиції Ганну Гриніву надихнув український автентичний мелос, який вона збирала під час фольклорних експедицій Україною. Над альбомом гурт GANNA працював протягом двох років у Берліні та під час турів Європою.

Гурт GANNA Фото Ганни Гринівої для gazeta.ua

"Я вважаю, що GANNA – дуже важливе відкриття. Їх переконливий голос займає свою індивідуальну позицію між джазом та фолком. Разом музиканти GANNA по-справжньому захоплюють дух, і для мене вони неймовірно свіжі та пристрасні у своїй музиці, що просто світиться спокоєм, рухом, потоком і задоволенням", – відзначив німецький журналіст Вольфганг Ґізе.

Сама ж Гриніва розповіла, що за допомогою української мови змогла бути ближче до слухачів. Також вона повідомила, що за сприятливих карантинних умов планує з колективом влаштувати у вересні 2020 року концерти в Україні.

Ганна Гриніва народилася в селі поблизу Києва Фото Ганни Гринівої для gazeta.ua

"У моїй музиці для мене важливо бути вдома, а українська мова – це і є мій дім, це моя родина. Тому, звісно, для мене надзвичайно важливо, щоб наш альбом почули в Україні. Адже ми так довго над ним працювали, ретельно вишукуючи свій особливий саунд", – зізналася співачка.

Відзначимо, Гриніва народилася в маленькому селі поблизу Києва. Її батьки емігрували з України в Німеччину, коли дівчинці було 13 років. Через 8 років вона повернулася жити до Києва. Зараз співачка завершує навчання в Університеті музики Франца Ліста у Веймарі.

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