Українська дівчина Ван Дама розкритикувала Київ

Дівчина американського актора Жан-Клод Ван Дама Олена Каверіна, яка родом з Кривого Рогу, розкритикувала занедбаний стан міста Києва.

Українка на своїй сторінці в Instagram написала, що побувала в багатьох країнах, але їй завжди хотілося додому. І кожного разу, коли вона поверталася, то розуміла, що все змінилося не на краще, а на гірше.

Нагадаємо, Жан-Клод Ван Дам прилетів до Києва для зйомок в бойовику "Останній найманець". Пара публічно не заявила, що проживають разом у столиці, але це стало відомо завдяки Instagram-сторінці Олени, де вона неодноразово ділилася фотографіями з готелю, де також помітили актора.

Каверіна розповіла, чому їй не сподобалося в Києві Instagram Олени Каверіної

"Хороше місто Київ, але не моє зовсім. Жити не хотіла б тут, не моя енергетика. Місто красиве, звичайно, але занедбане. Дороги – окрема тема, навіть в Кривбасі вони кращі. Цікаво, ми застанемо момент процвітання столиці та України в цілому? Чи настане момент, коли бюджет країни буде витрачатися на потреби країни та народу?" – обурилася Каверіна.

Користувачі соцмережі погодилися з думкою дівчини і почали запрошувати її в інші міста України.

"Приїжджайте до Харкова, вам сподобається, мер міста навів там порядок", "Щоразу після приїзду до Києва ловлю себе на думці – як можна було до цього допустити?", "Тоді залишилася Одеса, хоч і з поганими дорогами, але з шикарними морськими пейзажами", – написали в коментарях.

Користувачі соцмережі погодилися з думкою Каверіної Instagram Олени Каверіної

Каверіну запросили відвідати інші міста України Instagram Олени Каверіної

Каверіну підтримали в соцмережі Instagram Олени Каверіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня в Києві стартували зйомки фільму компанії Netflix "Останній Найманець". У мережу потрапило відео сцени з головним героєм кінокартини Жан-Клод Ван Дамом. Також OBOZREVATEL дізнався, що актор зупинився в одному з найрозкішніших київських готелів разом з Оленою Каверіною.