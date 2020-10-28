Українська блогерка розповіла, що стала жертвою зґвалтування в 15 років

Українська блогерка та модель Ксюша Манекен поділилася з шанувальниками історією про те, що в 15 років її зґвалтували.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що зізнатися в цьому випадку батькам, їй знадобилося 12 років.

"Тепер, після того як вони знають – я готова розповісти це і вам. У 15 років мене зґвалтували. Не так я представляла свій "перший раз". Я не хочу вдаватися в подробиці, та й вважаю, що вони не потрібні. Єдине, що пом'якшувало обставини – людину, яка наді мною поглумилася, я знала до інциденту", – написала блогерка.

Ксюша Манекен зізналася, що її зґвалтували Instagram Ксюши Манекен

За словами Ксюши, всі ці роки вона відчувала свою провину в події. Тому їй довелося стільки років мовчати.

"Чому я мовчала стільки років? Чому не розповіла батькам відразу? Я відчувала себе винуватою. Винною в тому, що була напідпитку в цей вечір, адже це був випускний 9-го класу. Винною в тому, що вела себе все дитинство досить зухвало і відкрито. Винною в тому, що не змогла дати відсіч і відбитися. Мене взяли проти моєї волі, збезчестили, знецінили, і мені було соромно зізнатися в цьому батькам. Ще я боялася, що батько його вб'є", – повідомила модель.

Крім того, дівчина навіть купувала спеціальну таблетку, яка в разі чого вбила б плід. Адже в момент зґвалтування ніхто не захищався.

"Не знаю, як в маленькій тендітній дівчинці знайшлося стільки сил, щоб пережити це в поодинці. Я прийняла це як даність і пристосувалася до того, що є. Ситуацію було не виправити, і я переконувала себе, що це ніяк не відбилося на мені і моєму житті. Тільки тепер розумію, що я помилялася. Саме тоді я перестала цінувати себе, адже мене в той день знецінили", – зазначила Ксюша Манекен.

Блогерка Ксюша Манекен розповіла про зґвалтування в 15 років Instagram Ксюши Манекен

Також модель додала, що цей випадок кардинально змінив її життя. І вона навіть вдячна людині, яка зґвалтувала її.

"Якби я повернула час назад, я б нічого не міняла – адже не знаю ким би я стала, якби цього не було. Все що було в моєму житті – мене ж і виліпило. Хотіла б я бути іншою? Ні. Напевно, це знак того, що я змогла це пережити. Тепер я знаю, що я дуже сильна. Так що як би це не було абсурдно, але дякую, Влад", – написала блогерка.

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