Українська блогерка Алхім розповіла про свої заробітки та пластичні операції

Популярна блогерка Анна Алхім з Дніпра заявила, що заробляє не менше ніж десять тисяч євро в місяць на своєму Instagram.

Так, за словами 29-річної знаменитості, на сторінку якої підписано 620 тисяч людей, славу їй принесли відверті та скандальні публікації. Про це Алхім повідомила в інтерв'ю програмі "Світське життя" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я заробляю завжди по-різному. Це може бути 10 тисяч євро на місяць, буває і 50 тисяч. Менше ніж десять не буває. Популярність принесло те, що я дуже скандальна. Я люблю говорити правду і це людям не подобається", – заявила блогерка.

Анна Алхім в пікантній фотосесії Instagram Анни Алхім

Вона також зізналася, що стала такою яскравою дівчиною з татуюванням і пухкими губами після популярності. Алхім двічі робила маммопластику, перший раз – після завершення грудного вигодовування, другий – змінила форму. Блогерка має понад 20 малюнків на тілі та не збирається зупинятися.

Анна Алхім до та після популярності

До речі, рік тому блогерка розлучилася з чоловіком від якого виховує сина. Як поділилася Анна, вона досі страждає через розрив.

Анна Алхім з сином Instagram Анни Алхім

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Алхім зізналася, що захворіла на коронавірус після зустрічі з ексчоловіком Софії Стужук Дмитром, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19.