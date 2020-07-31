Українка з 13-м розміром грудей показала пишні форми у відвертому купальнику

Модель з 13-м розміром грудей і власниця титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова поділилася з прихильниками пікантними фото з відпочинку на Азовському морі.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала у відвертому рожевому купальнику із зав'язками, продемонструвавши пишні форми (знімок дивіться нижче).

Так, образ для фотосесії 31-річна модель доповнила сонцезахисними окулярами. Фанати прийшли в захват від нової публікації Кузнєцової та засипали її компліментами.

Кузнєцова показала пишні форми у відвертому купальнику Instagram @mila_kuznetsova10

"Ти дуже красива і просто сексі", "Виглядаєш, як завжди, чудово. Фото супер", "Ви дуже круто виглядаєте, я просто захоплююся вами, ви прекрасна людина", "Фігура просто чудова!", "Ти приклад для багатьох", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram @mila_kuznetsova10

Скриншот коментарів Instagram @mila_kuznetsova10

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кузнєцова перевтілилася в співака Олега Винника за допомогою додатку Doublicat. У програмі дівчина підставила своє обличчя замість обличчя артиста в кліпі на пісню "Божевільна любов".