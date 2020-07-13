Українка з 13-м розміром грудей перевтілилася у Винника

Українська модель з 13-м розміром грудей і власниця титулу "Найбільші натуральні груди України" Міла Кузнєцова перевтілилася в співака Олега Винника за допомогою додатку Doublicat.

У програмі дівчина підставила своє обличчя замість обличчя артиста в кліпі на пісню "Божевільна любов". Результатом вона поділилася з шанувальниками в Instagram-акаунті.

Міла Кузнєцова перевтілилася в Олега Винника instagram.com/mila_kuznetsova10

Модель також спробувала перевтілитися в Брітні Спірс, Настю Каменських і Тіну Кароль.

Відзначимо, що стати Винником завдяки додатку може кожен: потрібно зробити селфі, обрати GIF-файл, а далі додаток змінить оригінальне обличчя в анімації на обличчя користувача.

Нагадаємо, Кузнєцова подала заявку на український рекорд найбільших натуральних грудей сама ще у червні 2020 року. 9 липня відбулася реєстрація рекорду. Вона має 13 розмір грудей, а їхній обхват становить 135,5 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кузнєцова проведе свій дебютний бій за правилами змішаних єдиноборств у вересні 2020 року в Таїланді.