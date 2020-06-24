Українка в окупованому Криму заспівала про те, як режим СРСР і РФ 'вбиває прекрасне'

Кримчанка Юлія Качула записала пісню "Так сталося" на слова поетеси "Розстріляного відродження" і зняла кліп на цю композицію на вулицях окупованого Сімферополя.

Відповідний ролик вона опублікувала на особистому YouTube-каналі. За словами співачки, тема убитих радянським режимом поетів їй досі не дає спокою, адже "це злочин глобального масштабу" (відео дивіться нижче).

"Крім своїх текстів, починаю записувати пісні на слова поетів Розстріляного відродження. Це тема, від якої мені боляче. Це злочину глобального масштабу. Коли вбивають прекрасне і світле – залишається потворне і темне", – зізналася Качула.

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Співачка також розповіла, що слова пісні – це вірш Лідії Могилянської, розстріляної в червні 1937 року радянським НКВС.

"Їй було всього 37. Майже 10 років вона провела в таборах на Соловках. Вірш присвячений Маркові Вороному, поетові, розстріляному всього на декілька місяців пізніше... І хоч людина смертна, правда й ідея – немає", – додала Юлія.

Зазначимо, що в ролику знялася сама Качула та її подруги з Сімферополя, які використали в ньому портрети убитих радянським режимом поетів: це Лідія Могилянська, Марко Вороний, Валер'ян Підмогильний, Михайло Драй-Хмара, Микола Хвильовий та Григорій Косинка.

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