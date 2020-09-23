Українка стане першою в історії жінкою-диригенткою престижного оперного фестивалю

Львів'янка Оксана Линів у 2021 році стане першою жінкою в історії, яка диригуватиме на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі в Німеччині.

Як повідомили на офіційній сторінці українки у Facebook, під її керівництвом буде виконана опера "Летучий голландець"

"Не маю слів, щоби пояснити, що я зараз відчуваю – це надзвичайно хвилююче та відповідально водночас! Таке запрошення є великою честю для мене!" – поділилася диригентка.

Оксана Линів диригуватиме на престижному оперному фестивалі. Facebook Oksana Lyniv - conductor

Відзначимо, Оксана Линів народилася в Бродах на Львівщині в сім'ї музикантів. З 2008 по 2013 рік вона очолювала Одеський оперний театр. Згодом українка продовжила свою кар'єру в Баварській державній опері в Мюнхені. У 2017 році вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду музичного керівника опери в Граці.

Українка диригуватиме на престижному оперному фестивалі. lpnu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениту російську оперну співачку Анну Нетребко госпіталізували з пневмонією, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Вона уточнила, що у неї був вибір: продовжувати сидіти вдома й боятися заразитися або "працювати, роз'їжджати й виступати" з ризиком захворіти.