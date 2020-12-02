Українка стала переможницею премії Oper! Awards у Німеччині

Львів'янка Оксана Линів стала лауреатом нагороди німецького журналу Oper! Вона прославилася завдяки постановці опери Бели Бартока "Замок герцога Синя Борода".

Oper! Awards присвячена оперному мистецтву. Линів перемогла в номінації "Найкращий диригент". Про це повідомило видання на своїй сторінці в Facebook.

Сама українка розповіла, що ця нагорода для неї дуже несподівана.

"Нею в 20 різних категоріях відзначаються музичні колективи, оперні постановки і яскраві театральні художники. Сьогодні ми всі повинні були бути в Берліні, але через пандемію церемонія нагородження перенесена в онлайн-формат", – заявила жінка.

Оксана Линів стала лауреатом нагороди німецького журналу Oper! Facebook Линів

Відзначимо, Линів народилася в Бродах Львівської області. Вона була стипендіатом кількох престижних європейських фондів. На сьогоднішній день жінка працює диригентом з відомими оперними театрами Австрії, Німеччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщини, Румунії та Японії.

Оксана Линів стала лауреатом нагороди німецького журналу Oper! Facebook Линів

Оксана Линів стала лауреатом нагороди німецького журналу Oper! Facebook Линів

Оксана Линів стала лауреатом нагороди німецького журналу Oper! Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Оксана Линів у 2021 році стане першою жінкою в історії, яка буде диригувати на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі в Німеччині.