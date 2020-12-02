Українка стала переможницею премії Oper! Awards у Німеччині
Львів'янка Оксана Линів стала лауреатом нагороди німецького журналу Oper! Вона прославилася завдяки постановці опери Бели Бартока "Замок герцога Синя Борода".
Oper! Awards присвячена оперному мистецтву. Линів перемогла в номінації "Найкращий диригент". Про це повідомило видання на своїй сторінці в Facebook.
Сама українка розповіла, що ця нагорода для неї дуже несподівана.
"Нею в 20 різних категоріях відзначаються музичні колективи, оперні постановки і яскраві театральні художники. Сьогодні ми всі повинні були бути в Берліні, але через пандемію церемонія нагородження перенесена в онлайн-формат", – заявила жінка.
Відзначимо, Линів народилася в Бродах Львівської області. Вона була стипендіатом кількох престижних європейських фондів. На сьогоднішній день жінка працює диригентом з відомими оперними театрами Австрії, Німеччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщини, Румунії та Японії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Оксана Линів у 2021 році стане першою жінкою в історії, яка буде диригувати на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі в Німеччині.