Українка стала переможницею премії Oper! Awards у Німеччині

Львів'янка Оксана Линів стала лауреатом нагороди німецького журналу Oper! Вона прославилася завдяки постановці опери Бели Бартока "Замок герцога Синя Борода".

Oper! Awards присвячена оперному мистецтву. Линів перемогла в номінації "Найкращий диригент". Про це повідомило видання на своїй сторінці в Facebook.

Сама українка розповіла, що ця нагорода для неї дуже несподівана.

"Нею в 20 різних категоріях відзначаються музичні колективи, оперні постановки і яскраві театральні художники. Сьогодні ми всі повинні були бути в Берліні, але через пандемію церемонія нагородження перенесена в онлайн-формат", – заявила жінка.

Відзначимо, Линів народилася в Бродах Львівської області. Вона була стипендіатом кількох престижних європейських фондів. На сьогоднішній день жінка працює диригентом з відомими оперними театрами Австрії, Німеччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщини, Румунії та Японії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Оксана Линів у 2021 році стане першою жінкою в історії, яка буде диригувати на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі в Німеччині.