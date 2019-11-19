Українка проти росіянки: яка з учасниць "Міс Світу 2019" красивіша. Опитування

Вже 14 грудня в Лондоні пройде міжнародний конкурс краси "Міс Світу 2019". Напередодні від'їзду, учасниці з України та Росії представили сукні, в яких вони вийдуть на фінал.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати вбрання моделей. А також провести опитування серед читачів і дізнатися, хто красивіша: представниця України Маргарита Паша чи Росії — Аліна Санько (щоб проголосувати, доскрольте новину до кінця).

Аліна Санько і Маргарита Паша

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Маргарита Паша представить Україну у фіналі "Міс Світу 2019" в розкішному червоному платті від дизайнера Катерини Лукашик. Зазначимо, що на створення цього вбрання з високим вирізом і повітряним шлейфом пішло понад 400 годин ручної роботи й 300 метрів тканини.

Маргарита Паша Фото: instagram/missukraine_official

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Маргарита Паша Фото: instagram/margoritapasha

Росіянка Аліна Санько, у свою чергу, на фіналі конкурсу краси з'явитися в синій сукні прямого крою від дизайнера Ігоря Чапурін. За словами дівчини, вона навіть брала участь в створенні вбрання — визначила його колір і фасон, який підкреслить фігуру.

Аліна Санько Фото: kp.ru

Аліна Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Аліна Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Аліна Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Аліна Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Аліна Санько Фото: instagram/ms.alinasanko

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "Міс Росія 2019" Аліна Санько не братиме участі в конкурсі краси "Міс Всесвіт", який пройде в США. Подробиці читайте тут.

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