Українка потрапила до списку найвпливовіших жінок за версією BBC: як їй це вдалося

BBC оприлюднила список найвпливовіших і надихаючих жінок року. Серед них виявилися й українка, підприємиця Анастасія Волкова.

Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті видання. Зазначимо, що Волкова також є засновницею стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу у різних країнах світу.

Анастасія Волкова потрапила до списку найвпливовіших жінок за версією BBC hivelife.com

Волкова вчилася в Національному авіаційному університеті у Києві, пізніше отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті. У 2015 році вона переїхала до Австралії, щоб займатися наукою. У 2016 році Волкова заснувала Flurosat. Послугами сервісу користуються понад тисячу компаній з 15 країн світу.

Вона є засновницею стартапу Flurosat flurosat.com

Анастасія Волкова createdigital.org.au

Анастасія Волкова увійшла до списку 100 жінок року BBC grin.news

Також влітку цього року видання MIT Technology Review (журнал, що видається Массачусетським інститутом технологій, одним з найпрестижніших технічних вишів світу. – Ред.) включило Волкову до списку новаторів віком до 35 років.

Анастасія Волкова medium.com

Анастасія Волкова medium.com

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