Українка потрапила до списку найвпливовіших жінок за версією BBC: як їй це вдалося

Юля Ухіна Люди 13:06, 24.11.2020 Оновлено: 13:12, 24.11.2020

BBC оприлюднила список найвпливовіших і надихаючих жінок року. Серед них виявилися й українка, підприємиця Анастасія Волкова.

Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті видання. Зазначимо, що Волкова також є засновницею стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу у різних країнах світу.

Анастасія Волкова потрапила до списку найвпливовіших жінок за версією BBC
hivelife.com

Волкова вчилася в Національному авіаційному університеті у Києві, пізніше отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті. У 2015 році вона переїхала до Австралії, щоб займатися наукою. У 2016 році Волкова заснувала Flurosat. Послугами сервісу користуються понад тисячу компаній з 15 країн світу.

Вона є засновницею стартапу Flurosat
flurosat.com
Анастасія Волкова
createdigital.org.au
Анастасія Волкова увійшла до списку 100 жінок року BBC
grin.news

Також влітку цього року видання MIT Technology Review (журнал, що видається Массачусетським інститутом технологій, одним з найпрестижніших технічних вишів світу. – Ред.) включило Волкову до списку новаторів віком до 35 років.

Анастасія Волкова
medium.com
Анастасія Волкова
medium.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Надя Дорофєєва, яка недавно випустила першу сольну пісню Gorit, очолила престижний чарт Apple Music 2020. Вона стала першою українською артисткою, яка зайняла перше місце в престижному рейтингу.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

У Маріуполі четверо молодиків побили пасажира тролейбуса через зауваження щодо маски. Відео

Черги біля моргів, не вистачає ліків: що відбувається з лікуванням COVID-пацієнтів на Прикарпатті

У Житомирі пацієнт побив вагітну лікарку в її кабінеті

Кремль готував анексію Криму ще до президентства Януковича, – Богдан

Україна може опинитися на межі банкрутства й втратити кредити МВФ: "слуги" готують нові правила обліку для бізнесу