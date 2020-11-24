Українка потрапила до списку найвпливовіших жінок за версією BBC: як їй це вдалося

BBC оприлюднила список найвпливовіших і надихаючих жінок року. Серед них виявилися й українка, підприємиця Анастасія Волкова.

Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті видання. Зазначимо, що Волкова також є засновницею стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги аграрному бізнесу у різних країнах світу.

Волкова вчилася в Національному авіаційному університеті у Києві, пізніше отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті. У 2015 році вона переїхала до Австралії, щоб займатися наукою. У 2016 році Волкова заснувала Flurosat. Послугами сервісу користуються понад тисячу компаній з 15 країн світу.

Також влітку цього року видання MIT Technology Review (журнал, що видається Массачусетським інститутом технологій, одним з найпрестижніших технічних вишів світу. – Ред.) включило Волкову до списку новаторів віком до 35 років.

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