Українка Еліна Іващенко перемогла на конкурсі "Слов'янський базар"

Українка Еліна Іващенко посіла перше місце на фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську (Білорусь).

Про це повідомляє Telegram-канал "Eurovision Ukraine". За словами інсайдерів, 18-річна співачка розділила перемогу з білорусом Романом Волозневим: вони набрали однакову кількість балів – 134. В результаті Еліні присудили спеціальну премію "Слов'янська надія", яку заснував президент Білорусі Олександр Лукашенко, і вручили приз в розмірі 15 тисяч доларів. Роман же був нагороджений гран-прі (приз – 20 тисяч доларів).

"Спасибі величезне "Слов'янський базар". Велика радість везти в Україну перше місце з вашого фестивалю. І неймовірна вдячність вам, Олександре Григоровичу, за особливу премію. Для мене це велика честь!" – написала Еліна на особистій сторінці в Instagram.

Еліна Іващенко перемогла на конкурсі "Слов'янський базар" (Instagram Еліни Іващенко)

Друге місце – у конкурсантки з Литви Кароліни Линдо (10 тисяч доларів). А третє журі розділило між виконавцем з Казахстану Хансултаном і співачкою з Боснії та Герцеговини Івоною Одіцкі (по 2,5 тис. доларів).

Зазначимо, що Еліна Іващенко виконувала на фестивалі знамениту українську пісню "Ой, у вишневому саду". До речі, вона відома завдяки перемогам в різних телевізійних конкурсах ("Х-фактор", "Голос. Діти").

Еліна Іващенко виконала на "Слов'янському базарі" пісню "Ой, у вишневому саду" (Telegram-канал Eurovision Ukraine)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на фестивалі "Слов'янський базар" у Вітебську (Білорусь) повинні були виступати такі українські артисти як Ірина Білик, Таїсія Повалій, Тіна Кароль, Павло Зібров та багато інших.