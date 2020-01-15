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15 січня • оновлено в 17:00
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Українець знявся в популярному серіалі Netflix: хто він і де ще засвітився

1.6т
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4 січня на американському стрімінг-сервісі Netflix відбулася прем'єра гучного серіалу "Дракула". У стрічці знявся актор з українським корінням Алек Утгофф.

Так, хлопця можна побачити в другій серії, він з'явився в ролі моряка на судні. Його персонажа чекала нелегка доля.

Алек Утгофф

Алек Утгофф

Фото: instagram/alec_utgoff

"На зйомках серіалу "Дракула". У мене була невелика роль тут, але прекрасний акторський склад і знімальна група", — написав Алек на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото зі зйомок.

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Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дракула"

Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дракула"

Фото: instagram/alec_utgoff

Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дракула"

Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дракула"

Фото: instagram/alec_utgoff

Алек Утгофф народився в Києві, проте в 11-річному віці переїхав до Великобританії, а потім — у Лос-Анджелес. Він будує акторську кар'єру і вже зіграв епізодичні ролі в таких голлівудських фільмах як "Турист", "Джек Раян: Теорія хаосу", "Мордекай", "Місія нездійсненна 5" та інших. Справжню популярність Алеку принесла роль в серіалі "Дивні дива".

Алек Утгофф

Алек Утгофф

Фото: instagram/alec_utgoff

Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дивні дива"

Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дивні дива"

Фото: instagram/alec_utgoff

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на стрімінговой платформі Netflix вийшов один з найбільш очікуваних серіалів року "Відьмак". Де дивитися дізнайтеся тут.

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Автор
Крістіна Долматова
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