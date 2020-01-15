Українець знявся в популярному серіалі Netflix: хто він і де ще засвітився

4 січня на американському стрімінг-сервісі Netflix відбулася прем'єра гучного серіалу "Дракула". У стрічці знявся актор з українським корінням Алек Утгофф.
Так, хлопця можна побачити в другій серії, він з'явився в ролі моряка на судні. Його персонажа чекала нелегка доля.
Алек Утгофф
Фото: instagram/alec_utgoff
"На зйомках серіалу "Дракула". У мене була невелика роль тут, але прекрасний акторський склад і знімальна група", — написав Алек на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото зі зйомок.
Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дракула"
Фото: instagram/alec_utgoff
Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дракула"
Фото: instagram/alec_utgoff
Алек Утгофф народився в Києві, проте в 11-річному віці переїхав до Великобританії, а потім — у Лос-Анджелес. Він будує акторську кар'єру і вже зіграв епізодичні ролі в таких голлівудських фільмах як "Турист", "Джек Раян: Теорія хаосу", "Мордекай", "Місія нездійсненна 5" та інших. Справжню популярність Алеку принесла роль в серіалі "Дивні дива".
Алек Утгофф
Фото: instagram/alec_utgoff
Алек Утгофф на зйомках серіалу "Дивні дива"
Фото: instagram/alec_utgoff
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на стрімінговой платформі Netflix вийшов один з найбільш очікуваних серіалів року "Відьмак". Де дивитися дізнайтеся тут.
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