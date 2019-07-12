"Україно, я люблю тебе": переможниця Євробачення викликала захват шоу в Києві

Переможниця "Євробачення-2018" Нетта Барзілай, відоміша як Netta, поділилася фото зі свого виступу на фестивалі Atlas Weekend-2019. Крім того, артистка зізналася в любові Україні й подякувала публіці.

Знімки вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нета Барзілай instagram.com/nettabarzi

"Україно, ти обняла мене так міцно, що я хотіла залишитися назавжди! Дякую за дивовижний досвід. Не можу дочекатися, щоб повернутися! Я люблю тебе!" — написала Нетта.

"Нетто, ти найкраща", "Гаряча", "Ласкаво просимо в Україну", "Ми теж тебе любимо", "Україна любить тебе, ти приголомшлива", "Королева", "Україна любить тебе", — пишуть у мережі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, організатори масштабного музичного фестивалю Atlas Weekend-2019 знайшли заміну хедлайнеру A$AP Rocky, якого заарештували через напад на людину. Довгоочікуваного репера замінить виконавець зі схожим псевдонімом – A$AP Ferg.

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