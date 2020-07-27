Україна візьме участь в дитячому Євробаченні-2020: коли оберуть представника

Україна візьме участь в дитячому Євробаченні-2020, що пройде в Польщі 29 листопада. Національний відбір учасників буде оголошено в серпні.

Гаслом конкурсу є "Move the World", цьогоріч він покликаний нагадати про силу єдності. Про це повідомляє "Суспільне".

"У дитинстві нам здається, що всі важливі речі роблять відомі люди: вчені, космонавти, спортсмени і актори. Але це не так: кожен день мільйони людей у всіх куточках планети сумлінно виконують свої обов'язки, рухаючи світ", – йдеться в заяві організаторів.

Представник України на дитячому Євробаченні-2020 стане відомий в серпні Преса України

Уточнюється також, що Польща буде приймати захід вдруге поспіль.

Відзначимо, конкурс дитяче Євробачення вперше провели в 2003 році. З тих пір в ньому взяли участь всього 39 країн. Україна бере участь в конкурсі з 2006 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між інтернет-користувачами трапилася перепалка через перемогу в дитячому Євробаченні-2019 представниці Польщі Вікторії Габор. У мережі незадоволені тим, що перемогла саме вона, а не представниця України Софія Іванько, яка зайняла на конкурсі 15-е місце.