Україна перемогла на пісенному конкурсі "Turkvision 2020"

У міжнародному музичному конкурсі "Turkvision 2020" переможницею стала українка з гагаузьким корінням Наталія Папазоглу. Цього року у заході взяли участь 26 конкурсантів.

Так, через пандемію коронавірусу конкурс відбувся в онлайн-форматі. Тому учасники надіслали організаторам відео виконання своїх композицій. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо про Наталію Папазоглу

Наталія Папазоглу – українська співачка, автор і виконавиця власних пісень, солістка державного джазового оркестру і лауреатка багатьох міжнародних конкурсів.

Закінчила Хіміко-технологічний технікум за спеціальністю "комерційна діяльність і товарознавство"

Навчалася в Тернопільській академії народного господарства за спеціальністю "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Також вона фіналістка телепроєкту "Х-фактор 6", лауреатка багатьох міжнародних конкурсів.

Її називають "українською Уїтні Х'юстон" за філігранну техніку і унікально сильний голос.

Виконавиця представила на конкурсі пісню гагаузькою мовою "Tikenli yol", назва якої перекладається як "тернистий шлях".

Наталія Папазоглу Facebook Папазоглу

Нагадаємо, "Turkvision" – це щорічний конкурс сучасної естрадної пісні, в якому можуть брати участь як тюркські країни та регіони, так і будь-які інші, представники яких є тюрками за національністю.

На відміну від "Євробачення", в якому країна, що виграла, є місцем проведення наступного конкурсу, на "Turkvision" конкурс приймає одне з міст країн-членів TÜRKSOY, який буде оголошений культурною столицею тюркського світу.

"Turkvision 2020" Пресслужба Міністерства закордонних справ України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше львів'янка Оксана Линів стала лауреатом нагороди німецького журналу Oper! Вона прославилася завдяки постановці опери Бели Бартока "Замок герцога Синя Борода".