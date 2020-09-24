Україна назвала фільм, який представить країну на премії "Оскар": про що стрічка "Атлантида"

Україну на престижній кінопремії "Оскар" представить фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича.

Про це повідомили на офіційній сторінці "Українського Оскарівського комітету" в Facebook. За право представляти свою країну на "Оскарі" також змагалися стрічки "Мої думки тихі" та "Земля блакитна, ніби апельсин" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Український Оскарівський комітет вибрав фільм, який представлятиме Україну на 93-й премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм", – йдеться в повідомленні.

Фільм "Атлантида" представлятиме Україну на премії "Оскар". Facebook

За останній рік стрічка отримала широкий міжнародний успіх – фільм показали більш ніж на 50 фестивалях, де, крім Венеціанської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі. Картину придбав HBO Eastern Europe та дистриб'ютори трьох європейських країн. Крім того, стрічка ввійшла до лонг-листа премії Європейської кіноакадемії.

Зазначимо, події фільму розгортаються в 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окуповані регіони Донбасу повертаються до складу країни, але ці території визнані непридатними для проживання. Однак на тлі спустошення народжується нова любов.

Фільм "Атлантида": постер. Facebook-сторінка фільму "Атлантида"

Цікаво, що всі ролі в фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці – колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедикиня Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк. Фільмування відбувалося в Маріуполі та Києві.

Фільм виходить в офіційний прокат 5 листопада 2020 року. Церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 25 квітня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фільм "Атлантида" номінували на премію Європейської кіноакадемії, яку називають "європейським Оскаром".