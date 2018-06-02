"Україна має талант", X-Factor, "Танцюють Всі": помер відомий український хореограф і режисер

У п'ятницю, 1 червня, у віці 32 років пішов з життя молодий український хореограф і режисер Микола Бойченко, який відомий по участі в проекті "Танцюють всі".

Про це повідомила балерина і колега хореографа Даша Малікова в Facebook.

"Високий політ Бойченка Миколи - талановитого режисера, неповторного хореографа, артиста і красивої людини був перерваний вчора, 1 червня 2018 року. Кожного, хто вважає за честь супроводити оплесками його фінальну ходу, просимо вівторок залишити вільним від інших планів. Сім'я і друзі Миколи" , - написала вона.

У коментарях пишуть, що причиною смерті могли стати наслідки запалення легенів.

Як відомо, Микола Бойченко заснував в Києві свій власний балет D'Arts Dance Project.

Згодом, він став режисером-постановником на проекті "Україна має талант", хореографом постановником в шоу X-Factor, America's Got Talent, "Танцюють всі" та ін. Також працював ведучим прогнозу погоди на телебаченні. Крім того, останнім часом Бойченко співпрацював з телеканалами "СТБ" і "1 + 1".

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