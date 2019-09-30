"Україна – чорна вдова!" Гребенщиков розлютив топ-пропагандиста Кремля викривальною піснею

Знаменитий рок-виконавець, лідер групи "Акваріум" Борис Гребенщиков написав нову пісню "Вечерний М" про роботу російської пропаганди.
Відео саркастичної пісні опубліковано на YouTube-каналі музиканта. У композиції представлений збірний образ пропагандиста – "справжнього трудівника наших часів" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).
Борис Гребенщиков
Скрін відео
Відзначимо, відео менш ніж за три доби після оприлюднення зібрало більше 295 тисяч переглядів і понад 23 тисячі лайків. Далі наводимо фрагмент тексту пісні мовою оригіналу:
Он все, что закажут – расскажет
И ответит на каждый вопрос
У народа душа, но за ней ни гроша
Но зато мы утерли всем нос!
Он сияет, как новый полтинник
С него капают лосьоны и лак
И когда гопота распинает Христа
Он объяснит отчего Христос враг
Вечерний муд*звон!..
Нова пісня не сподобалася топ-пропагандисту Кремля Володимиру Соловйову. В своєму Telegram-каналі він обрушився з критикою на рокера, згадавши і про Україну.
"Б*ндерівська Україна – це чорна вдова. Її укус отруйний. Вплив згубний. Ось і Гребенщиков із поета деградував до куплетиста", – написав ведучий росТБ.
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Борис Гребенщиков виступив із концертом під Вежею на Європейській площі в центрі Вінниці.
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