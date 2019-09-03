"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила мережу спокусливими знімками.
Так, на фото, які зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала у досить відвертому білому купальнику.
Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Лесі. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Леся Нікітюк засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Напівоголена Леся Нікітюк
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.
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