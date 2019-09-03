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3 вересня • оновлено в 08:43
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"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

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Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила мережу спокусливими знімками.

Так, на фото, які зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона позувала у досить відвертому білому купальнику.

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нових фото Лесі. Вони засипали її компліментами.

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото
"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото
"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото
"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото
"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Пропонуємо подивитися і інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Леся Нікітюк засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото з Instagram

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Ух, яка сексі!" Леся Нікітюк викликала захват спокусливими фото

Напівоголена Леся Нікітюк

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Восхищаться такой лошадиной мордой это верх безвкусия)))))
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