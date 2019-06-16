"Ух, яка попка!" Леся Никитюк розбурхала фанів голим фото

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Никитюк розбурхала мережу пікантним знімком своєї попи.

Так, фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному купальнику. Користувачі відразу відзначили відмінний і підтягнутий вигляд Никитюк.

Шанувальники зірки дуже зраділи її новому фото. Буквально за 5 годин публікація зібрала понад 100 тисяч лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Никитюк також порадувала шанувальників пікантним знімком в іншому чорному купальнику.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!