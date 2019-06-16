ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

"Ух, яка попка!" Леся Никитюк розбурхала фанів голим фото

5.8тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Никитюк розбурхала мережу пікантним знімком своєї попи.

Так, фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному купальнику. Користувачі відразу відзначили відмінний і підтягнутий вигляд Никитюк.

Шанувальники зірки дуже зраділи її новому фото. Буквально за 5 годин публікація зібрала понад 100 тисяч лайків.

"Ух, яка попка!" Леся Никитюк розбурхала фанів голим фото
"Ух, яка попка!" Леся Никитюк розбурхала фанів голим фото
"Ух, яка попка!" Леся Никитюк розбурхала фанів голим фото
"Ух, яка попка!" Леся Никитюк розбурхала фанів голим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Никитюк також порадувала шанувальників пікантним знімком в іншому чорному купальнику.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
9
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Raider Raider
Raider Raider
Когда все мозги в жо..е , а вместо головы тот же орган , то все закономерно... Тупая агрессивная жлоб..ха)
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Север Миша
Север Миша
Raider Raider, Да лана! Годная тьолка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лошадь уродливая и колхозная,фу терпеть не могу эту тупую селючку
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel