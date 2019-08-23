"Ух, яка!" Кароль в білизні розбурхала мережу фото в ліжку

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників відвертим знімком.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на якому позує в спідній білизні на ліжку, продемонструвавши розкішну фігуру.

Таким чином вона звернула увагу шанувальників на вихід нового синглу "Вабити" на Аpplemusic. Фанати Кароль залишилися в захваті від нового знімка зірки.

Тіна Кароль в білизні на ліжку instagram / tina_karol

"Бусинка", "Сама-сама", "Ух, яка", "Як я чекала цю фотку", "Тіночка, як завжди шикарна", "Супер", "Тіна – ти найкраща", "Класна", – заявили користувачі.

Тіна Кароль в новому кліпі instagram / tina_karol

Кароль в ліжку instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль викликала захват шанувальників новим фото, на якому позувала в купальнику.

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