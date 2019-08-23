Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Ух, яка!" Кароль в білизні розбурхала мережу фото в ліжку

2.4т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників відвертим знімком.

На своїй сторінці в Instagram зірка оприлюднила фото, на якому позує в спідній білизні на ліжку, продемонструвавши розкішну фігуру.

Таким чином вона звернула увагу шанувальників на вихід нового синглу "Вабити" на Аpplemusic. Фанати Кароль залишилися в захваті від нового знімка зірки.

Тіна Кароль в білизні на ліжку

Тіна Кароль в білизні на ліжку

instagram / tina_karol

Новини
Абсолютно гола ексучасниця "ВІА Гри" показала пікантні фото у ванній

"Бусинка", "Сама-сама", "Ух, яка", "Як я чекала цю фотку", "Тіночка, як завжди шикарна", "Супер", "Тіна – ти найкраща", "Класна", – заявили користувачі.

Тіна Кароль в новому кліпі

Тіна Кароль в новому кліпі

instagram / tina_karol

Кароль в ліжку

Кароль в ліжку

instagram / tina_karol

"Ух, яка!" Кароль в білизні розбурхала мережу фото в ліжку
"Ух, яка!" Кароль в білизні розбурхала мережу фото в ліжку
"Ух, яка!" Кароль в білизні розбурхала мережу фото в ліжку
"Ух, яка!" Кароль в білизні розбурхала мережу фото в ліжку

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль викликала захват шанувальників новим фото, на якому позувала в купальнику.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...