Угорщина відмовилася від Євробачення-2020: подробиці першого скандалу

Угорщина відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення у 2020 році.

Як повідомляє The Guardian, офіційну причину відмови в Угорщині не назвали. Однак, на думку інсайдера, це пов'язано з "надмірною гомосексуальністю" на Євробаченні.

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Також, за словами джерела, угорський канал не підтримує позитивне висвітлення питаннь прав ЛГБТ-меншин.

Ба більше, відомо, що прем'єр-міністр Віктор Орбан запустив політику "сім'я насамперед", яка спрямована на підтримку традиційної родини. Також раніше в партії Орбана закликали бойкотувати продукцію "Кока-коли" через рекламу за участю геїв.

Віктор Орбан РІА Новини

Втім, незважаючи на відмову Угорщини від участі в конкурсі, організатори представили логотип Євробачення-2020 року, у який включили прапор країни, яка не братиме участі.

Логотип Євробачення-2020 Eurovision.tv

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перемогу в конкурсі в Євробаченні-2019 здобув представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Тому цьогоріч конкурс відбудеться в місті Роттердам.

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