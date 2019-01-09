Ударив коліном: російська зірка постраждала на борту літака

Російська телеведуча й актриса Евеліна Бльоданс опинилася в неприємній ситуації – її вдарили в літаку.
Вона з іншими артистами їздили містами Росії, де представляли вистави, а кілька днів тому вирушили в Нижній Новгород, а потім у Сочі. Артистка розповіла про те, що трапилося на своїй сторінці в Instagram.
Подія в літаку, в якому вони летіли економ-класом, відбулася, коли вони поверталися до Москви. Нічого не віщувало біди, поки один із пасажирів не почав грубо поводитися по відношенню до Бльоданс.
"Чоловік у досить грубій формі сказав, щоб я поставила спинку крісла рівно, на що я йому відповіла, що зроблю це, коли це озвучить хтось із екіпажу літака. І тут він силою закрив моє крісло і на додачу вдарив мене коліном у спину. Я його присоромила і він заспокоївся", – розповіла телеведуча.
Кривдник артистки
Вона припустила, що грубіянові могло стати незручно перед двома чоловіками, з якими він сидів, а можливо він впізнав артистку.
"Але він потрапив у травмований на сцені відділ хребта, і спина болить. Ось як жінці вчинити в такій ситуації?" – задалася Бльоданс питанням.
Варто відзначити, що вона виховує шестирічного сина Семена, який народився із синдромом Дауна. З батьком хлопчика вона розлучилася. Влітку 2018 року артистка зробила екстракорпоральне запліднення. Процедура пройшла успішно, проте через кілька місяців вона повідомила, що втратила дитину.
Сьогодні я летіла з Сочі до Москви, так буває з театром, економ класом. І чоловік (якщо його можна так назвати) в досить грубій формі сказав, щоб я поставила спинку крісла рівно, на що я йому відповіла, що зроблю це, коли це озвучить хтось із екіпажу літака (пасажири ще не розсілися). На це він за допомогою сили закрив моє крісло і на додачу вдарив мене коліном в спину. Я його присоромила і він заспокоївся. (Може стало незручно перед двома бороданями, з якими він сидів, може впізнав мене ...) Але, він потрапив в травмований на сцені відділ хребта і спина болить. Ось як жінці вступити в такій ситуації? І ще: чи треба його фото на дошку ганьби до мене в сторіз? Вже поставила з номером рейсу і місцем. Пошукаємо?
Спасибі компанії @ ru.talks і особисто Олексію Архипова за допомогу в організації благодійного аукціону для фонду @podari_svet з моєю подругою @ epple.ymnaya І окреме спасибі моєму кримському другу Віктору Жиленко @zhilenko_viktor за вірність і щедрі внески в благодійність. # бледанс # Еппле # благодійність # життя
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона похвалилася в соцмережі особистими фото зі своєї спальні зі своїм сином.