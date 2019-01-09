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Ударив коліном: російська зірка постраждала на борту літака

3.5тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча й актриса Евеліна Бльоданс опинилася в неприємній ситуації – її вдарили в літаку.

Вона з іншими артистами їздили містами Росії, де представляли вистави, а кілька днів тому вирушили в Нижній Новгород, а потім у Сочі. Артистка розповіла про те, що трапилося на своїй сторінці в Instagram.

Подія в літаку, в якому вони летіли економ-класом, відбулася, коли вони поверталися до Москви. Нічого не віщувало біди, поки один із пасажирів не почав грубо поводитися по відношенню до Бльоданс.

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"Чоловік у досить грубій формі сказав, щоб я поставила спинку крісла рівно, на що я йому відповіла, що зроблю це, коли це озвучить хтось із екіпажу літака. І тут він силою закрив моє крісло і на додачу вдарив мене коліном у спину. Я його присоромила і він заспокоївся", – розповіла телеведуча.

Кривдник артистки

Кривдник артистки

Вона припустила, що грубіянові могло стати незручно перед двома чоловіками, з якими він сидів, а можливо він впізнав артистку.

"Але він потрапив у травмований на сцені відділ хребта, і спина болить. Ось як жінці вчинити в такій ситуації?" – задалася Бльоданс питанням.

Варто відзначити, що вона виховує шестирічного сина Семена, який народився із синдромом Дауна. З батьком хлопчика вона розлучилася. Влітку 2018 року артистка зробила екстракорпоральне запліднення. Процедура пройшла успішно, проте через кілька місяців вона повідомила, що втратила дитину.

Сьогодні я летіла з Сочі до Москви, так буває з театром, економ класом. І чоловік (якщо його можна так назвати) в досить грубій формі сказав, щоб я поставила спинку крісла рівно, на що я йому відповіла, що зроблю це, коли це озвучить хтось із екіпажу літака (пасажири ще не розсілися). На це він за допомогою сили закрив моє крісло і на додачу вдарив мене коліном в спину. Я його присоромила і він заспокоївся. (Може стало незручно перед двома бороданями, з якими він сидів, може впізнав мене ...) Але, він потрапив в травмований на сцені відділ хребта і спина болить. Ось як жінці вступити в такій ситуації? І ще: чи треба його фото на дошку ганьби до мене в сторіз? Вже поставила з номером рейсу і місцем. Пошукаємо?

Допіс, Поширення Evelina Bledans (@bledans)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона похвалилася в соцмережі особистими фото зі своєї спальні зі своїм сином.

Особа
Евеліна Бледанс
Місце
РосіяМосква
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
А может не нужно просто спинку кресла разлаживать людям на ноги?!
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