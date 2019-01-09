Ударив коліном: російська зірка постраждала на борту літака

Російська телеведуча й актриса Евеліна Бльоданс опинилася в неприємній ситуації – її вдарили в літаку.

Вона з іншими артистами їздили містами Росії, де представляли вистави, а кілька днів тому вирушили в Нижній Новгород, а потім у Сочі. Артистка розповіла про те, що трапилося на своїй сторінці в Instagram.

Подія в літаку, в якому вони летіли економ-класом, відбулася, коли вони поверталися до Москви. Нічого не віщувало біди, поки один із пасажирів не почав грубо поводитися по відношенню до Бльоданс.

"Чоловік у досить грубій формі сказав, щоб я поставила спинку крісла рівно, на що я йому відповіла, що зроблю це, коли це озвучить хтось із екіпажу літака. І тут він силою закрив моє крісло і на додачу вдарив мене коліном у спину. Я його присоромила і він заспокоївся", – розповіла телеведуча.

Кривдник артистки

Вона припустила, що грубіянові могло стати незручно перед двома чоловіками, з якими він сидів, а можливо він впізнав артистку.

"Але він потрапив у травмований на сцені відділ хребта, і спина болить. Ось як жінці вчинити в такій ситуації?" – задалася Бльоданс питанням.

Варто відзначити, що вона виховує шестирічного сина Семена, який народився із синдромом Дауна. З батьком хлопчика вона розлучилася. Влітку 2018 року артистка зробила екстракорпоральне запліднення. Процедура пройшла успішно, проте через кілька місяців вона повідомила, що втратила дитину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вона похвалилася в соцмережі особистими фото зі своєї спальні зі своїм сином.