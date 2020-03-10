Учасниця "Від пацанки до панянки" жахнула історією про смерть матері і вітчима

Учасниця популярного реаліті "Від пацанки до панянки" на Новому каналі Катерина Большакова з Миколаєва жахнула глядачів історією про смерть рідної матері і вітчима.

За словами дівчини, в 14 років вона осиротіла. Її мати померла від серйозної хвороби, а незадовго до цього трагічно загинув вітчим. Про це повідомила пресслужба Нового каналу.

Мати Катерини померла від цирозу печінки. Єдиною людиною, яка могла її удочерити, був дідусь, але через проблеми з серцем зробити це йому не дозволили, тому дівчина потрапила в інтернат. У своїх бідах 22-річна Катерина звинувачує вітчима – саме з його появою в її родині все пішло шкереберть.

Катерина Большакова Пресслужба Нового каналу

"Я проклинаю той день, коли він з'явився. Він постійно мене бив, обґрунтовуючи, що так виховує. Але не можна навчити розуму, якщо когось бити шваброю по голові. Вітчим бив не тільки мене, а й маму. Зокрема, коли вона була вагітною. Мама навіть намагалася повіситися через нього", – поділилася Большакова.

"Пацанка" думала, що її біди закінчаться після смерті вітчима-тирана. Вона до цих пір дуже чітко пам'ятає цей день.

Катерина Большакова Пресслужба Нового каналу

"Він йшов в магазин скупитися, але по дорозі йому проломили голову. Додому його привела сусідка всього в крові. Я подзвонила мамі і розповіла про те, що вітчим спливає кров'ю і хрипить. Але коли вона приїхала, він був уже ледве теплий. Після його смерті я видихнула. Думала, що все, нарешті, налагодиться. Але мама дуже переживала і запила. У неї з'явилося безліч хвороб, а згодом виявили і цироз печінки", – додала дівчина.

Катерина Большакова Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця популярного реаліті "Від пацанки до панянки" Юлія Чигринець розповіла, що рідний брат приковував її ланцюгами на весь день в сараї, а мати просила, щоб Юлію били однолітки.

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