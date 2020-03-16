Героїня проекту Нового каналу "Від пацанки до панянки" Катерина "Канарейка" Устинова розповіла, як батько побив її 98 разів, а також ганявся за нею із сокирою.

18-річна "пацанка" дізналася, що вона – прийомна дитина, в 14 років. Про це їй розповів батько, який був в стані сильного алкогольного сп'яніння. За словами дівчини, після цього стосунки з сім'єю кардинально змінилися, повідомила пресслужба Нового каналу.

Катерина Устинова Пресслужба Нового каналу

"Вперше про суїцид я задумалася в 14 років. Тому що втомилася терпіти побої – у мене постійно були сині від ременя ноги. Батько міг покарати мене за вирвані зі шкільного зошита сторінки. Одного разу він бив мене 98 разів", – поділилася Устинова.

Від пацанки до панянки Пресслужба Нового каналу

Також вона розповіла, що одного разу п'яний батько ганявся за нею із сокирою.

"Найстрашніший мій спогад – коли батько ганявся за мною з сокирою. Він прийшов п'яний, а я сказала, що він задовбав вже зі своїм алкоголем. Ця фраза батькові не сподобалася, він схопив сокиру, але я закрилася у ванній", – додала Катя.

Від пацанки до панянки Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця популярного реаліті "Від пацанки до панянки" Юлія Чигринець розповіла, що рідний брат приковував її ланцюгами на весь день в сараї, а мати просила, щоб Юлію били однолітки.

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