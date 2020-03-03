Учасниця "Від пацанки до панянки" розповіла про пухлину мозку через побої

Учасниця популярного реаліті "Від пацанки до панянки", 22-річна Марія Пересьолкіна поділилася особистою історією про смерть матері, яка померла після побоїв батька.

У жінки через постійні побиття розвинулася пухлина мозку. Після того, як мати Пересьолкіної померла, дівчина припинила спілкування з батьком, повідомила прес-служба Нового каналу.

Учасниця "Від пацанки до панянки" Марія Пересьолкіна Прес-служба Нового каналу

"Я ображаюся на маму, хоча вона і померла. Чому вибрала не рідну дочку, а людину, яка її бив? Адже саме через нього у мами розвинулася пухлина мозку, від якої вона померла. З батьком я теж майже не спілкуюся – він зараз живе в Луганській області, у нього нова сім'я", – поділилася Марія.

Втамовувати образи і біль дівчина почала з допомогою наркотиків і стриптизу, яким заробляє на життя.

Учасниця "Від пацанки до панянки" Марія Пересьолкіна Прес-служба Нового каналу

"Це прикольна робота. Ти весь час відриваєшся, і тобі за це ще й непогано платять. Всі гроші я витрачаю на травичку – вона для мене важливіше, ніж сніданок. Вживаю майже кожен день", – вказала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Карина Завіша замість Школи леді відправилася в реабілітаційний центр, де буде лікуватися від алкоголізму.

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