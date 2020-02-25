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25 лютого • оновлено в 07:16
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Учасниця "Від пацанки до панянки" ледь не загриміла за грати

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Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Сабіна Шейко мало не загриміла за грати через замах на вбивство.

Так, 20-річна Сабіна Шейко з міста Лозова на Харківщині стала агресивною і навіть небезпечною через те, що все дитинство страждала від знущань вітчима і байдужості рідної матері, повідомила пресслужба Нового каналу.

Сабіна Шейко

Сабіна Шейко

Пресслужба Нового каналу

"За свої 20 років я натерпілася стільки, скільки доросла людина не натерпиться. Я і повіситися намагалася, і вени порізати. Ненавиджу свого вітчима. Він мерзотник, який ображав мою маму і приставав до мене", – помітила Сабіна.

За словами Шейко, щоб хоч якось заглушити біль, вона почала вживати алкоголь у великих дозах і наркотики. А гроші на них здобувала крадіжками. В один момент вона побачила, як вітчим б'є її маму.

Сабіна Шейко

Сабіна Шейко

Пресслужба Нового каналу

"Я не стрималася, схопила кухонний ніж і завдала вітчиму удар. Мама викликала поліцію. Але він не написав заяву, тому що йому було соромно", – розповіла дівчина і додала, що тільки проект допоможе їй "змінитися і встати з колін".

Сабіна Шейко

Сабіна Шейко

Пресслужба Нового каналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця популярного реаліті "Від пацанки до панянки", 19-річна Юлія Чигринець поділилася моторошної історією про особисте життя. Дівчина розповіла, що рідний брат приковував її ланцюгами на весь день в сараї, а рідна мати просила, щоб Юлію били однолітки.

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Автор
Єва Романова
Теги
шоу-бизнес шоу Новий канал Від пацанки до панянки
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