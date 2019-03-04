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Учасниця "Танців з зірками" випадково засвітила голі груди

60.7тЧитати матеріал російською

Українська співачка, колишня учасниця гурту Nikita і зірка проекту "Танці з зірками" Анастасія Кумейко (Dj Nana) порадувала шанувальників пікантним фото.

Так, на ньому вона позує в концертному костюмі, показавши при цьому частину своїх грудей. Фото артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Учасниця "Танців з зірками" випадково засвітила голі груди
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Користувачі мережі захопилися знімком Кумейко.

Учасниця "Танців з зірками" випадково засвітила голі груди
Учасниця "Танців з зірками" випадково засвітила голі груди
Учасниця "Танців з зірками" випадково засвітила голі груди

Відзначимо, що дівчина дуже часто радує своїх шанувальників відвертими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і колишня учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко, відома також як Dj Nana, показала шанувальникам в мережі еротичний танець.

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