Учасниця "Танців з зірками" Слава Камінська опинилася під крапельницею: зірка повідомила про отруєння

Українська співачка і учасниця шоу "Танці з зірками" Слава Камінська отруїлася за два дні до виходу прямого ефіру розважального шоу.

Про погане самопочуття зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Камінська опублікувала відео-повідомлення та фото з крапельницею і повідала, що була змушена перервати свою репетицію з партером з танців і виїхати додому, після чого зірка викликала лікарів для постановки діагнозу.

"Лягла артистка і чекає крапельницю. Врятуйте-допоможіть, допоможіть-врятуйте! Любі друзі, що вам сказати? Все ж таки це отруєння. Звичайно, смішинки смішинками, але це ось так", - повідомила артистка шанувальникам.

Слава Камінська отруїлася: зірка з крапельницею. https://www.instagram.com/babaslavka

Як виявилося, Камінська ще вранці скаржилася фанатам в Instagram на погане самопочуття, однак вирішила не залишатися вдома і все ж таки вирушила на репетицію. Своє погане самопочуття зірка списувала на втому, але стан співачки тільки погіршувався. У мережі артистка навіть пожартувала, що її намагалися отруїти конкуренти шоу "Танці з зірками".

Нагадаємо, що Слава Камінська вже вдруге бере участь у проекті "Танці з зірками". Минулого року вона приєдналася до шоу, проте не змогла продовжити свою участь через травму хребта. Цього року зірка стала на паркет з партнером Дмитром Дікусаром.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, про те, що суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма назвав найслабших учасників нового сезону. Також артист визначив фаворитів проекту 2020 року.