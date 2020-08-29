Учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька: дуже боюся почути критику, можу й засмутитися

30 серпня на телеканалі "1+1" стартує новий сезон розважального шоу "Танці з зірками". Цьогоріч у проєкті візьмуть участь 14 знаменитих учасників, які вже зовсім скоро вийдуть на паркет і боротимуться за головний танцювальний кубок.

Однією з учасниць "Танців з зірками" стала українська актриса Дар'я Петрожицька, відома своєю роллю в серіалі "Папік". В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Петрожицька зізналася, критику кого з суддів "Танців з зірками" вона боїться найбільше. Також зірка розповіла, які в неї стосунки з партером по паркету Ігорем Гелуненком.

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Дар'я Петрожицька стала учасницею проєкту "Танці з зірками" 1+1

– Розкажіть ваші перші враження про "Танці з зірками". Що ви очікуєте від проєкту?

– Я справжній фанат цього шоу, давно дивлюся його й дуже люблю. Нещодавно усвідомила, що мені дуже подобаються коментарі судді Катерини Кухар, як вона оцінює виступи учасників. Але в той же час зрозуміла, що дуже боюся почути її критику за виступ, можу і засмутитися, але обіцяю триматися. Я чекаю від цього проєкту нових емоцій – хочу танцювати і проживати на сцені маленький спектакль під назвою танець.

– Як проходять ваші репетиції? Ви будете поєднувати роботу і проєкт?

– Ще до початку репетицій я пошкодила трохи спину й ногу, тому мені було важко починати тренуватися. Але зараз усе добре, ми активно готуємося до першого прямого ефіру. Під час занять я вичавлюю з себе той максимум, який можу. Так вийшло, що участь у проєкті "Танці з зірками" збіглася зі зйомками другого сезону серіалу "Папік", через це зараз тренуємося, коли в мене є час.

Петрожицька розповіла про "Танці з зірками" Instagram Дар'ї Петрожицької

– Опишіть вашого партнера по паркету Ігоря Гелуненка. Чи легко вам було стати в пару з професійним танцюристом?

– У мене суперкрутий партнер! Він та людина, якій я довіряю і яка мене мотивує, змушує працювати. Коли ми розучували кілька па для зйомок промо, а в мене щось не виходило, він називав мене "пиріжок", а коли виходило – "бальниця", і це мене тішило. Ми з ним обоє новенькі на "Танцях з зірками", і, може, від цього нам так комфортно одне з одним. Подивимося, що буде між нами на паркеті.

– Що означає для вас танець?

– Вважаю, що танець – це маленький спектакль. Я дуже сумую за сценою й за театром, тому танцювати для мене – це можливість пережити неймовірні й нові емоції.

– Як ви вважаєте, в чому секрет успіху гарного танцю?

– Танець – це не механічні рухи, його потрібно прожити, показати історію в процесі. Це те, що я планую робити на паркеті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв перелік усіх знаменитостей і відомих танцівників , які вийдуть на паркет і поборються за кубок переможців шоу "Танці з зірками".