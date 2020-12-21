Учасниця "Супер Топ-модель по-українськи" вперше прокоментувала роман із басистом Imagine Dragons

Учасниця реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" (Новий канал) Аріна Любітєлєва зізналася, чому закінчилися її стосунки з американським музикантом, басистом Imagine Dragons Беном Маккі.

Пара зустрічалася близько двох років, але розсталася в кінці 2019 року. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу.

Як стало відомо, стосунки Любітєлєвої і Маккі закінчилися прямо перед Новим роком – на католицьке Різдво. Ініціатива була з боку моделі.

За словами зірки проєкту, вони розсталися на хорошій ноті і сам Маккі не хотів цього, але для дівчини ця історія була закінчена.

Аріна Любітєлєва Пресслужба Нового каналу

Так, причиною розставання стало те, що чоловік не був готовий до серйозних стосунків.

"Ми з Беном практично з'їхалися. Я шукала місце, де буду вчитися в Лас-Вегасі – знайшла хороший музичний коледж недалеко від його будинку. Але в останній момент ми зрозуміли, що не готові до серйозних стосунків. Точніше, я була готова, а він – ні. По-перше, коледж – це дуже дорого. По-друге, йому потрібно було оформити спонсорські документи і нести за мене повну відповідальність, покривати всі мої витрати. А у Бена і так було багато своїх проблем", – зазначила модель.

Учасниця реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Аріна Любітєлєва 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аріна Любітєлєва розповіла, як страждала в дитинстві від булінгу. За словами дівчини, у школі з неї регулярно знущалися.