Учасниця 'Супер Топ-модель по-українськи' вперше прокоментувала роман із басистом Imagine Dragons

Учасниця реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" (Новий канал) Аріна Любітєлєва зізналася, чому закінчилися її стосунки з американським музикантом, басистом Imagine Dragons Беном Маккі.

Пара зустрічалася близько двох років, але розсталася в кінці 2019 року. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі Нового каналу.

Як стало відомо, стосунки Любітєлєвої і Маккі закінчилися прямо перед Новим роком – на католицьке Різдво. Ініціатива була з боку моделі.

За словами зірки проєкту, вони розсталися на хорошій ноті і сам Маккі не хотів цього, але для дівчини ця історія була закінчена.

Так, причиною розставання стало те, що чоловік не був готовий до серйозних стосунків.

"Ми з Беном практично з'їхалися. Я шукала місце, де буду вчитися в Лас-Вегасі – знайшла хороший музичний коледж недалеко від його будинку. Але в останній момент ми зрозуміли, що не готові до серйозних стосунків. Точніше, я була готова, а він – ні. По-перше, коледж – це дуже дорого. По-друге, йому потрібно було оформити спонсорські документи і нести за мене повну відповідальність, покривати всі мої витрати. А у Бена і так було багато своїх проблем", – зазначила модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Аріна Любітєлєва розповіла, як страждала в дитинстві від булінгу. За словами дівчини, у школі з неї регулярно знущалися.