Учасниця шоу "Танці з зірками" подолала коронавірус і повернеться в проєкт

Зірка серіалу "Папік", учасниця шоу "Танці з зірками" Дар'я Петрожицька одужала від коронавірусу.

Радісною новиною акторка поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Артистка зізналася, що не вірила в COVID-19, поки не захворіла.

"Тест негативний. Я здорова! Я не вірила в COVID-19, але весь весняний карантин суворо просиділа вдома (крім ефіру в "Голосі країни"). А він є, дуже схожий на важкий грип, але ще важчий", – наголосила знаменитість.

Перші симптоми у Петрожицької з'явилися перед прем'єрою четвертого сезону шоу "Танці з зірками". Все почалося з високої температури й ломоти у всьому тілі, а пізніше вона втратила нюх.

Шанувальники акторки зраділи, що вона повертається до роботи, і побажали їй успіху.

"Вітаю! Чекаю вже в прямому ефірі на "Танцях з зірками"! Вболіваю за тебе!", Дуже чекаємо на паркеті!", "Успіхів вам", "Бережи себе", "Ура! Мій голос за вас", – написали в коментарях.

Нагадаємо, через коронавірус актриса не змогла виступити в першому прямому ефірі проєкту "Танці з зірками". Також була призупена зйомка серіалу "Папік". У другому та третьому випусках танцювального шоу Петрожицькій лікарі вже дозволили виступати, але дистанційно. Тому в ефірі показали запис танцю. Але вже в неділю, 20 вересня, артистка вийде на паркет "Танців з зірками" разом зі своїм партнером Ігорем Гелуненком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен і ведучий Володимир Остапчук, в якого нещодавно підтвердився коронавірус, розповів про своє самопочуття.

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