Учасниця "Холостяк-10" звернулася до шанувальників перед фіналом: у мережі ажіотаж

Учасниця "Холостяк-10" Даша Ульянова звернулася до шанувальників у мережі перед фіналом шоу, який відбудеться 22 травня.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий пост.

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaa

Даша зізналася, що їй сумно, що проект закінчується:

"Я не втомлюся повторювати, що це був прекрасний час і зізнаюся вам, мені навіть трохи сумно, що все закінчується. Проект "Холостяк" завжди був моїм улюбленим на ТБ. І я навіть і уявити не могла, що опинюся колись у фіналі, та ще й з такою гарною історією кохання".

Крім того, учасниця подякувала своїм шанувальникам:

"Дякую, що розділяли зі мною цей час, підтримували, як могли, співпереживали й навіть налаштовували на боротьбу з дівчатами. Хто б міг подумати, що у мене буде така нереальна аудиторія. Ви всі, як і я: вічно молоді, з палаючими очима, хтось вже з пухкими губами. Відразу видно: мої люди. Я вам вдячна за все це щастя – бути для вас цікавою.І як би не склалося завтра, не переставайте вірити і мріяти, як і я... "

Даша Ульянова й Макс Махайлюк Instagram @dasha_ulyanovaa

Пост Даші викликав ажіотаж у мережі. Шанувальники висловили надію, що в фіналі Макс вибере саме її. Крім того, фанати засипали дівчину компліментами.

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова й Макс Михайлюк Instagram @dasha_ulyanovaa

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в фіналі "Холостяк-10" Макс Михайлюк посвариться й доведе до істерики одну з учасниць.