Учасниця "Холостяк-10" зізналася, чим Макс Михайлюк її сильно образив на проєкті

Учасниця шоу "Холостяк-10" Христина, яка покинула проєкт у десятому випуску, зізналася, що Макс Михайлюк сильно її образив.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда".

Христина з "Холостяк-10" Instagram @ kris.chem

Так, за словами Христини, її дуже образили слова Холостяка про те, що вона була нечесна з ним, і саме тому він не вручив їй троянду. Після завершення участі в проєкті їй було дуже важко, вона навіть зверталася за допомогою до психолога.

"Я намагалася сама впоратися з емоціями, які у мене виникли після проєкту. Говорила сама собі: все нормально, я впораюся, все на краще. Але це тривало буквально десять хвилин – потім знову сльози, образи. Після проєкту у мене була образа на Макса за те, що він мене відпустив, і на себе – що не пояснила, чому так себе веду. Я впоралася зі своїм станом тільки завдяки фахівцю", – зізнається Христина.

Христина й Макс Михайлюк Instagram @ kris.chem

Христина й Макс Михайлюк Instagram @ kris.chem

Христина й Макс Михайлюк Instagram @ kris.chem

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учасниця "Холостяк-10" Даша Ульянова звернулася до шанувальників у мережі перед фіналом шоу, який відбудеться 22 травня.

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