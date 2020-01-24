Учасниця "Голосу", яка потрапила в "Миротворець", написала лист до Зеленського

Учасниця проєкту "Голос країни-10" і ексвокалістка російського гурту "Ленінград" Василиса Старшова, яка потрапила в базу організації "Миротворець", написала відкритого листа до президента України Володимира Зеленського.
Так, в ньому дівчина заявила, що ні в яких пропагандистських акціях ніякої держави ніколи не брала участь і не збирається. І попросила главу держави дозволити їй перебувати в Україні для подальшої участі в проєкті. Відповідний текст Старшова опублікувала на своїй сторінці в Instgaram.
Василиса Старшова і Володимир Зеленський
"Мене звати Василина Старшова, я – учасниця поточного сезону шоу "Голос країни". Я успішно пройшла етап сліпих прослуховувань, обернула до себе всіх наставників і викликала резонанс аудиторії моїм виступом. Звертаюся до вас з проханням допомогти мені вирішити ситуацію, яка склалася навколо моєї подальшої участі в проєкті... Річ у тім, що незабаром після того, як програма вийшла в ефір, моє ім'я внесли "в чорний список" бази даних сайту "Миротворець" як "порушниці державного кордону.." і "учасниці пропагандистських акцій Росії...". Звинувачення пред'явлені мені на підставі факту моєї участі в музичному фестивалі "Золота Балка" в складі гурту "Ленінград" в Криму ц 2016 році. Ні в яких "пропагандистських акціях" ніякої держави я ніколи не брала участь і не збираюся – це звинувачення на мою адресу абсолютно несправедливе"
Василиса Старшова
Фото: instagram/vasilisastarshova
"Голос країни" – це великий крок у моїй музичній кар'єрі, можливість донести мою творчість до широкої аудиторії. Звертаюся до вас з проханням надати підтримку та офіційно дозволити мені перебувати в Україні для участі в проєкті. З повагою, Василиса Старшова", – написала артистка.
Відкритий лист учасниці шоу "Голос краiни" Василини Старшової – президенту України Володимиру Зеленському Шановний Володимире Олександровичу! @zelenskiy_official Мене звуть Василина Старшова, я – учасниця поточного сезону шоу "Голос краiни". @goloskrainy_official @ 1plus1_ua Я успішно пройшла етап сліпих прослуховувань, розгорнула до себе всіх наставників і викликала резонанс аудиторії моїм виступом. Звертаюся до Вас з проханням допомогти мені вирішити ситуацію, яка склалася навколо мого подальшої участі в проекті після виходу першого ефіру програми 19 січня 2020 року. Справа в тому, що незабаром після того, як програма вийшла в ефір, моє ім'я виявилося внесено "в чорний список" бази даних сайту "Миротворець" як "порушниці державного кордону ..." і "учасниці пропагандистських акцій Росії ...". Звинувачення пред'явлені мені на підставі факту моєї участі в музичному фестивалі "Золота Балка" в складі групи "Ленінград" в Криму в 2016 році. Внаслідок цього моя участь в зйомках наступних етапів конкурсу ставиться сьогодні під загрозу, незважаючи на те, що представники "Голосу краiн" і телеканалу "1 + 1", що вони підтвердили в розмові зі мною, зацікавлені в моєму подальшу участь в проекті. Ні в яких "пропагандистських акціях" ніякого держави я ніколи не брала участь і брати участь не збираюся – це звинувачення на мою адресу абсолютно несправедливо. "Голос краiни" – це великий крок у моїй музичній кар'єрі, можливість донести мою творчість до широкої аудиторії. Мені хочеться сподіватися, що позитивна творча енергія, яку я і інші учасники "Голосу" намагаємося вкласти в наші пісні, здатна зміцнити взаєморозуміння між людьми всього світу і принести глядачам любов і добро. Звертаюся до Вас з проханням надати підтримку і офіційно дозволити мені перебувати в Україні для участі в проекті. З повагою, Василиса Старшова. PS Цей лист я відправила на офіційну пошту Володимира Зеленського, але, згідно з інформацією сайту ukranews.com, електронні листи громадян не приймаються. Лист був відправлений також на адресу прес-служби Володимира Зеленського. Я прошу всіх небайдужих до цієї ситуації допомогти донести мій лист до президента України
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.
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